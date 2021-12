Circola la truffa SMS Lazio Christmas per buono spesa ai vaccinati

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le vie delle truffe sono infinite, anche in quest’ultima parte del 2021. Inzione c’è un nuovo SMSche ha un target ben preciso. La comunicazione è quella presente nell’immagine ad inizio articolo e apparentemente sembra provenire da Salutee proprio per questo motivo , è molto pericolosa. Il nuovo tentativo di phishing è stato annunciato dai canali ufficiali della Polizia postale che vuole mettere in guardia molti cittadini italiani dal raggiro. Come già riferito, ci troviamo al cospetto di una comunicazione che sta giungendo a coloro che da poco hanno effettuato la loro vaccinazione anti Covid-19 nella regione. La pericolosità della frode risiede proprio nel fatto che l’ultimo SMS sembra provenire dagli stessi canali ufficiali per la convocazione alla ...