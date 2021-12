Cingolani “Nel 2022 la vera svolta per l'energia” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano di lavoro che ci porterà alla scadenza naturale del governo nel 2023 prevede nei primi mesi del 2022 il completamento della nuova struttura del ministero della Transizione ecologica che da 1,5 miliardi passa a gestire e indirizzare circa 16 miliardi l'anno; l'implementazione del Pnrr con i bandi che prevedono tra l'altro l'effettiva produzione di 8 gigawatt nuovi da fonti rinnovabili ogni anno e con un nuovo mix energetico per il prossimo decennio; tutta la parte che riguarda l'ambiente e quindi la difesa dei territori, l'uso e non l'abuso dei terreni che come sappiamo sono i migliori intrappolatori di CO2; ci sarà la prima tappa di quello che ci porterà al 2030 a una decarbonizzazione del 55%…”. Lo afferma il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, in un'intervista al Corriere della Sera.“Ma si rende conto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il piano di lavoro che ci porterà alla scadenza naturale del governo nel 2023 prevede nei primi mesi delil completamento della nuova struttura del ministero della Transizione ecologica che da 1,5 miliardi passa a gestire e indirizzare circa 16 miliardi l'anno; l'implementazione del Pnrr con i bandi che prevedono tra l'altro l'effettiva produzione di 8 gigawatt nuovi da fonti rinnovabili ogni anno e con un nuovo mix energetico per il prossimo decennio; tutta la parte che riguarda l'ambiente e quindi la difesa dei territori, l'uso e non l'abuso dei terreni che come sappiamo sono i migliori intrappolatori di CO2; ci sarà la prima tappa di quello che ci porterà al 2030 a una decarbonizzazione del 55%…”. Lo afferma il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto, in un'intervista al Corriere della Sera.“Ma si rende conto ...

