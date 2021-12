Cingolani ha terminato il suo lavoro. Ma nessuno ha capito qual è stato. Il ministro si promuove ma dimentica i dossier irrisolti. E si prepara a dire addio al Governo dei Migliori (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi prima del compimento dell’anno. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno con il mio profilo”. L’unica certezza è che quando apre bocca il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, attira sempre l’attenzione su di sé. Già perché è bastata questa frase, pronunciata durante un’intervista a Staffetta quotidiana, una testata di settore specializzata in fatto di energia e sostenibilità, che si sono sbizzarrite voci – fin qui non confermate ma neanche smentite – secondo cui l’avventura politica del ministro è ai titoli di coda. Certo che il capolinea fosse ormai vicino, a prescindere da cosa farà Mario Draghi, è una convinzione che circola da tempo in parlamento ma davvero nessuno pensava di averne la certezza da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Abbiamo centrato gli obiettivi posti da Draghi prima del compimento dell’anno. Ora c’è un problema di implementazione. E questa fase non ha bisogno di uno con il mio profilo”. L’unica certezza è che quando apre bocca ildella Transizione ecologica, Roberto, attira sempre l’attenzione su di sé. Già perché è bastata questa frase, pronunciata durante un’intervista a Staffetta quotidiana, una testata di settore specializzata in fatto di energia e sostenibilità, che si sono sbizzarrite voci – fin qui non confermate ma neanche smentite – secondo cui l’avventura politica delè ai titoli di coda. Certo che il capolinea fosse ormai vicino, a prescindere da cosa farà Mario Draghi, è una convinzione che circola da tempo in parlamento ma davveropensava di averne la certezza da ...

Fiorellissimo : RT @dariodangelo91: Hanno fatto discutere le dichiarazioni di #Cingolani. Il ministro, da tempo nel mirino #M5s per essersi opposto all'amb… - TeodCamilli : Cingolani dice di aver terminato il suo compito, cioe' ha risolto la finta emergenza climatica. Seriamente, perche'… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Hanno fatto discutere le dichiarazioni di #Cingolani. Il ministro, da tempo nel mirino #M5s per essersi opposto all'amb… - dariodangelo91 : Hanno fatto discutere le dichiarazioni di #Cingolani. Il ministro, da tempo nel mirino #M5s per essersi opposto all… - fainformazione : Ma quando è mai iniziato il lavoro che il dimissionario Cingolani dice di aver terminato? 'Abbiamo centrato gli… -