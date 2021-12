Cinghiali | formaggi e filosofia | la carica degli Odg alla manovra che fa esultare i deputati

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic (Adnkronos) - Tranquilli, la Roma-Latina si farà. E verrà anche messa in sicurezza la "strada della morte", la statale 106 Jonica in Calabria. Per non parlare della Bovalino-Bagnara, finalmente portata a compimento. E perché, la ex Tiberina 3bis? Sarà ripristinata. Almeno nel tratto da Pieve S. Stefano al confine tra Toscana e Emilia Romagna. Chi lo dice? Lo dicono i parlamentari che hanno firmato i rispettivi ordini del giorno, che stamattina ha avuto il via libera definitivo della Camera. Perché i nostalgici dell'assaltodiligenza hanno montato le tende su un'altra frontiera parlamentare, quellaOdg. Una volta la Finanziaria, così si chiamava, veniva smontata e rimontata in Parlamento. Era, appunto, l'assaltodiligenza: la pioggia di emendamenti con cui ...

Tranquilli, la Roma - Latina si farà. E verrà anche messa in sicurezza la 'strada della morte', la statale 106 Jonica in Calabria. Per non parlare della Bovalino - Bagnara, finalmente portata a ...- E che dire di Massimiliano Capitanio, il cui ordine del giorno chiede al governo di impegnarsi per 'la migrazione dell'applicazione 'iPatente' verso la app 'Io''? A scacciare ogni dubbio, il ...Tranquilli, la Roma-Latina si farà. E verrà anche messa in sicurezza la “strada della morte”, la statale 106 Jonica in Calabria. Per non parlare della Bovalino-Bagnara, finalmente portata a compimento ...