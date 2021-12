Cinema italiano in lutto L’attore morto per un malore in casa | ha lavorato con i più grandi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Un graveha colpito il mondo del. Lo storico attore è deceduto nelle scorse ore, dopo aver accusato unimprovviso all’interno della suasituata nella capitale Roma. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare e la nostra nazione perde un pezzo importante della sua storiatografica. Indimenticabili alcune sue performance professionali, cominciate negli anni Sessanta. Oltre al grande schermo, è stato anche protagonista nel mondo della televisione. Ha collaborato nell’arco della sua carriera con i più famosi e bravi registi della nostra Penisola. Lo ricordano tutti soprattutto grazie alla sua recitazione nella pellicola ‘Ricomincio da tre’ con Massimo Troisi e ‘Un sacco bello’ con Carlo Verdone. Ma recentemente aveva ancora stupito tutti, ...

... celebre anche per il ruolo di Robertino in Ricomincio da tre di Massimo Troisi, Scarpa aveva lavorato con alcuni dei registi più importanti del. Tra i suoi ultimi lavori per il ...... con il quale lavorò anche nel suo ultimo film Il postino , Scarpa aveva lavorato con alcuni dei registi più importanti del. Tra i suoi film più noti Un sacco bello di Carlo Verdone ...Che pessima annata per il cinema. Guardo le cifre del box office, italiano e straniero, e penso ai poveri fratelli Lumière che si staranno rivoltando nella tomba: la loro creatura, così rivoluzionaria ...Riapertura parziale, poi green pass e super green pass hanno frenato il ritorno in sala del pubblico. Persino peggio dell’annus horribilis 2020 ...