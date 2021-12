Cinecittà, nuovi teatri di posa: crescono gli Studios (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un futuro per Cinecittà, la storica cittadella del cinema di Roma che ha rappresentato (e rappresenta) il cuore stesso del modo di fare cinema italiano. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha firmato un’intesa per l’espansione degli Studios grazie alla realizzazione di nuovi teatri di posa. Un’area, quella coinvolta, di 31 ettari di superficie: 310mila metri quadrati. La zona che il progetto di ristrutturazione chiama in causa si trova in prossimità degli attuali teatri di posa e sarà ceduta dal Gruppo Cdo a Cinecittà. Questo l’obiettivo dell’intesa preliminare firmata da Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Cinecittà, con il Gruppo CDP. La finalizzazione del contratto è prevista entro il prossimo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un futuro per, la storica cittadella del cinema di Roma che ha rappresentato (e rappresenta) il cuore stesso del modo di fare cinema italiano. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha firmato un’intesa per l’espansione degligrazie alla realizzazione didi. Un’area, quella coinvolta, di 31 ettari di superficie: 310mila metri quadrati. La zona che il progetto di ristrutturazione chiama in causa si trova in prossimità degli attualidie sarà ceduta dal Gruppo Cdo a. Questo l’obiettivo dell’intesa preliminare firmata da Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di, con il Gruppo CDP. La finalizzazione del contratto è prevista entro il prossimo ...

