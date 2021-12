Cina | tatuaggi vietati ai giocatori | ecco tutte le ultime

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di tog… - sportli26181512 : Cina, i calciatori della Nazionale devono togliersi i tatuaggi: (ANSA) - PECHINO, 30 DIC - Il ministero dello Sport… - abollis : RT @ilpost: La Cina ha vietato ai calciatori della nazionale di avere tatuaggi - _Sport_Calcio_ : In Cina è guerra al tatuaggio ?????? #Calcio | #ChinaSportsAdministration | #tatuaggi - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: In Cina è guerra al tatuaggio ?????? #Calcio | #ChinaSportsAdministration | #tatuaggi -

Ultime Notizie dalla rete : Cina tatuaggi

Ad alcune star nazionali, incluso il difensore Zhang Linpeng, (in foto) è stato detto in precedenza di coprire i loro. Laha intensificato sempre più la regolamentazione dalla metà del ...- Advertisement - Tags afghanistan Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente. Partito Comunista vieta ai calciatori nazionali di farsie di rimuovere quelli che ...(ANSA) - PECHINO, 30 DIC - Il ministero dello Sport cinese ha vietato i tatuaggi ai calciatori della Nazionale e ha chiesto a chi li ha di "toglierli", in un momento in cui il ...Niente più disegni sulla pelle dei calciatori cinesi. Il divieto sui tatuaggi arriva direttamente dalla China Sports Administration che, in accordo con il ministero dello Sport, ha diffuso questa matt ...