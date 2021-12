Cina, gogna pubblica per 4 trasgressori delle norme anti-Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

LaStampa : Cina: non avevano rispettato le norme anti-Covid, costrette a sfilare in strada per gogna pubblica - SkyTG24 : #Cina, gogna pubblica per 4 persone accusate di aver trasgredito le norme anti-Covid. VIDEO - horottoilvetro : RT @SkyTG24: #Cina, gogna pubblica per 4 persone accusate di aver trasgredito le norme anti-Covid. VIDEO - massimobordonar : RT @EmilioBerettaF1: Cina: non avevano rispettato le norme anti-Covid, costrette a sfilare in strada per gogna pubblica - harrybrentit : A volte ci faccio un pensierino... -