Ciclismo | nessun contratto per Maximiliano Richeze | l’argentino pensa al ritiro

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dicembre è un mese di profondo rinnovamento nel mondo del, con gli atleti che vanno alla ricerca di unmentre le squadre sistemano il proprio roster. Tra queste c’è la UAE Emirates di Tadej Pogacar, che ha tuttavia estromesso il velocista argentino, il quale sta trovando non pochi problemi ad ottenere un. Dopo 17 anni diprofessionistico,sembra ora considerare l’ipotesi di dover dire addio alle corse. “Ho già 38 anni, l’idea era quella di continuare un altro anno perché mi sento bene ma nel caso non avessi una squadra non sarà. Correre un altro anno potrebbe aiutarmi a prepararmi psicologicamente alperché penso che l’atleta debba sempre farsi trovare pronto. Comunque non posso ...