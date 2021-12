Ciclismo, come sta Martina Fidanza dopo l’operazione al cuore? “Tornerò a marzo, voglio vincere la mia prima gara” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Martina Fidanza si è sottoposta a un’operazione al cuore lo scorso 16 dicembre. Una serie di piccole aritmie con picchi di 245 battiti ha reso necessaria un’ablazione all’atrio destro, eseguita due settimane fa dall’equipe guidata dal dottor Roberto Corsetti presso l’Ospedale Torrette di Ancona. Già dopo l’intervento chirurgico la 22enne aveva voluto tranquillizzare i suoi sostenitori con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto in cui mostrava il pollice: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!“. La bergamasca ha passato il Natale a casa e ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021)si è sottoposta a un’operazione allo scorso 16 dicembre. Una serie di piccole aritmie con picchi di 245 battiti ha reso necessaria un’ablazione all’atrio destro, eseguita due settimane fa dall’equipe guidata dal dottor Roberto Corsetti presso l’Ospedale Torrette di Ancona. Giàl’intervento chirurgico la 22enne aveva voluto tranquillizzare i suoi sostenitori con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da una foto in cui mostrava il pollice: “Sono felicissima di poter dire chealè andata bene. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di!“. La bergamasca ha passato il Natale a casa e ...

