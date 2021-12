Ciciliano (Cts): "L'obbligo vaccinale è la soluzione ideale, ma decida il Governo" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Omicron avanza e il Governo prende posizione. Così, accanto alla rimodulazione delle regole di quarantena per i vaccinati - che entreranno in vigore tra oggi e domani - l’esecutivo stringe le maglie per i non immunizzati: dal 10 gennaio il Super Green pass sarà obbligatorio anche per usufruire del trasporto pubblico, per accedere a fiere e impianti sciistici, oltre che a hotel e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, piscine, centri sportivi e benessere. Nuove regole che imporranno verifiche. “L’attività di controllo rimarrà pressoché invariata e non vi sarà un’aumentata complessità. I sistemi informatici, infatti, sono già predisposti per distinguere il Green pass ‘rafforzato’ da quello base”, assicura all’HuffPost Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico. Intanto c’è chi parla di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Omicron avanza e ilprende posizione. Così, accanto alla rimodulazione delle regole di quarantena per i vaccinati - che entreranno in vigore tra oggi e domani - l’esecutivo stringe le maglie per i non immunizzati: dal 10 gennaio il Super Green pass sarà obbligatorio anche per usufruire del trasporto pubblico, per accedere a fiere e impianti sciistici, oltre che a hotel e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, piscine, centri sportivi e benessere. Nuove regole che imporranno verifiche. “L’attività di controllo rimarrà pressoché invariata e non vi sarà un’aumentata complessità. I sistemi informatici, infatti, sono già predisposti per distinguere il Green pass ‘rafforzato’ da quello base”, assicura all’HuffPost Fabio, componente del Comitato tecnico scientifico. Intanto c’è chi parla di ...

CarterNicK50 : @ViolaCarofalo @potere_alpopolo 'L'obbligo vaccinale è la soluzione ideale, ma decida il Governo' - HuffPostItalia : Ciciliano (Cts): 'L'obbligo vaccinale è la soluzione ideale, ma decida il Governo' - AndreaLisi15 : RT @petunianelsole: Ciciliano (Cts): Le nuove indicazioni per le quarantene, previste dall'ultimo decreto anti-Covid varato dal governo, ri… - lucabattanta : RT @petunianelsole: Ciciliano (Cts): Le nuove indicazioni per le quarantene, previste dall'ultimo decreto anti-Covid varato dal governo, ri… - Mati49346368 : RT @petunianelsole: Ciciliano (Cts): Le nuove indicazioni per le quarantene, previste dall'ultimo decreto anti-Covid varato dal governo, ri… -