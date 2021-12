Ci stiamo ammalando di Vaids? La bufala della «sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circola un articolo apparso sul blog Il Simplicissimus, dove si sostiene che i vaccinati contro il nuovo Coronavirus si starebbero ammalando di Vaids, ovvero una «sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino». La fonte principale sarebbe uno studio svedese del 25 ottobre 2021, in attesa di pubblicazione su The Lancet. Si tratta dunque di un preprint (un articolo in attesa di revisione), dettaglio che l’autore del post ha omesso. Ma il problema non è questo, quanto il fatto che i ricercatori non parlano di Vaids, anzi incoraggiano la somministrazione di una Terza dose ai soggetti più fragili. Per chi ha fretta: Non esiste una sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circola un articolo apparso sul blog Il Simplicissimus, dove si sostiene che i vaccinati contro il nuovo Coronavirus si starebberodi, ovvero una «dada». La fonte principale sarebbe uno studio svedese del 25 ottobre 2021, in attesa di pubblicazione su The Lancet. Si tratta dunque di un preprint (un articolo in attesa di revisione), dettaglio che l’autore del post ha omesso. Ma il problema non è questo, quanto il fatto che i ricercatori non parlano di, anzi incoraggiano la somministrazione di una Terza dose ai soggetti più fragili. Per chi ha fretta: Non esiste unadada...

Advertising

NadiaColuzzi3 : @stanzaselvaggia Ma perchè continui a fare distinzioni tr vaccinati e non vaccinati , ci stiamo ammalando tutti...l… - SimonaVentura17 : @Claire317X Non ci stiamo ammalando comunque. Tutti i vaccinati hanno sintomi lievi - mariobbbrega : @Angeloman70 @colvieux Draghi avrebbe dovuto imporre lo Smart Working, o in alternativa l'obbligo del tampone molec… - KeepTheRight1 : @lasciate_stare @Roby86341796 Vai in ospedale e conta.. Ci stiamo contagiando ed ammalando tutti perché il virus è… - penguin_zed : #VACCINATI o no, ci stiamo ammalando di #tamponite ?? perciò niente paura, dopo #Capodanno finiranno le feste e le… -

Ultime Notizie dalla rete : stiamo ammalando Ci stiamo ammalando di Vaids? La bufala della "sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino" Circola un articolo apparso sul blog Il Simplicissimus , dove si sostiene che i vaccinati contro il nuovo Coronavirus si starebbero ammalando di Vaids , ovvero una "sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino". La fonte principale sarebbe uno studio svedese del 25 ottobre 2021, in attesa di pubblicazione su The Lancet . Si ...

Natale e cenone al tempo del Covid: le regole e i consigli per tavolate, buffet, mascherine e distanza ...anche i comportamenti individuali siano adeguati rispetto a questa fase così complessa che stiamo ... I bambini In questa fase della pandemia i bambini si stanno ammalando e quindi gli scienziati ...

Ci stiamo ammalando di Vaids? La bufala della «sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino» Open Circola un articolo apparso sul blog Il Simplicissimus , dove si sostiene che i vaccinati contro il nuovo Coronavirus si starebberodi Vaids , ovvero una "sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino". La fonte principale sarebbe uno studio svedese del 25 ottobre 2021, in attesa di pubblicazione su The Lancet . Si ......anche i comportamenti individuali siano adeguati rispetto a questa fase così complessa che... I bambini In questa fase della pandemia i bambini si stannoe quindi gli scienziati ...