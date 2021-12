“Ci siamo lasciati”. Brutto momento per la ex di UeD: addio dopo 5 anni e 2 figli: “Fatti molto gravi” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutta notizia per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha ufficialmente annunciato la fine della storia d’amore con il suo partner, dopo aver concepito insieme due figli. Ha voluto anche spiegare le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Alla base di questa scelta motivi seri, stando alle sue affermazioni, anche se ha immediatamente voluto escludere l’ipotesi del tradimento. Nonostante volesse attendere prima di dire la sua, è stata costretta a rivelare tutto perché inondata dai messaggi. Soltanto poche ore prima l’ex volto del dating show di Maria De Filippi aveva affermato: “Non è successo nulla di grave…Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Brutta notizia per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che ha ufficialmente annunciato la fine della storia d’amore con il suo partner,aver concepito insieme due. Ha voluto anche spiegare le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. Alla base di questa scelta motivi seri, stando alle sue affermazioni, anche se ha immediatamente voluto escludere l’ipotesi del tradimento. Nonostante volesse attendere prima di dire la sua, è stata costretta a rivelare tutto perché inondata dai messaggi. Soltanto poche ore prima l’ex volto del dating show di Maria De Filippi aveva affermato: “Non è successo nulla di grave…Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti alpiù no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo ...

Advertising

iamvegetabIe : ho eliminato i tweets perché bf è tornato da me 1 ora dopo che ci siamo lasciati ??????? spero che questo tweet venga… - jingerwiththej : @erounospaccato @minhodangelo winston sai che ci siamo lasciati? - bettercall_pier : @sigdominic Onestamente? In 3 momenti:Quando ho deciso di chiederle di fidanzarci. Quando ci siamo lasciati perché… - giulshot : poi ci siamo lasciati fottuti e rivisti - micettanera51 : @GassmanGassmann Se siamo ridotti così è solo unicamente perché non sono state prese delle misure efficaci contro i… -

Ultime Notizie dalla rete : siamo lasciati Fast & Furious 10? The Rock declina l'invito di Vin Diesel, lo definisce un manipolatore Fast & Furious 9 ce lo siamo lasciati alle spalle da un po' e ci siamo anche divertiti a fare un po' di conti su quanto potrebbero essere costati tutti questi anni di inseguimenti e distruzione . Qualche giorno fa, ...

I migliori film del 1992 compiono 30 anni nel 2022 Nel film Lynch si cercavano delle risposte agli enigmi lasciati in sospeso nella serie. I fan non ... Un musical dal successo planetario con un sequel (siamo in attesa del terzo capitolo) e migliaia di ...

Coppie scoppiate del 2021: chi si è detto addio (e magari ha già un nuovo... Io Donna Fast & Furious 9 ce loalle spalle da un po' e cianche divertiti a fare un po' di conti su quanto potrebbero essere costati tutti questi anni di inseguimenti e distruzione . Qualche giorno fa, ...Nel film Lynch si cercavano delle risposte agli enigmiin sospeso nella serie. I fan non ... Un musical dal successo planetario con un sequel (in attesa del terzo capitolo) e migliaia di ...