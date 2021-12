Chievo, tribunale ammette club al concordato preventivo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Campedelli rischierà di essere mandato a processo insieme ad altri 15 imputati per le trattative con il Cesena, che riguardavano la compravendita reciproca di calciatori minorenni Leggi su itasportpress (Di venerdì 31 dicembre 2021) Campedelli rischierà di essere mandato a processo insieme ad altri 15 imputati per le trattative con il Cesena, che riguardavano la compravendita reciproca di calciatori minorenni

Ultime Notizie dalla rete : Chievo tribunale Natale amaro per Paluani e Pernigotti, fiato sospeso per lavoratori in cigs ... l'orizzonte è febbraio prossimo avendo la società presentato un concordato presso il Tribunale di ... Paluani ha subito un vero e proprio tracollo finanziario a causa del fallimento del Chievo, la ...

Inter, blitz della Guardia di Finanza: tutte le plusvalenze dal 2017 al 2019 e cosa rischia il club Cosa rischia l'Inter? Nel 2018 al Chievo vennero comminati 3 punti di penalizzazione in classifica dal Tribunale Figc. In queste situazioni le sanzioni vanno dall'ammenda all'esclusione dal ...

Non solo Paluani, concordato anche per il Chievo Dopo Paluani, per Luca Campedelli arriva il concordato anche per il Chievo. Come riporta Milano Finanza, pochi giorni il tribunale di Verona ha ammesso l’AC Chievo Verona al concordato preventivo nomi ...

