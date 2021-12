Chiara Pellacani | “Volo in America per crescere emozionata e felice”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Che fosse l’erede di Tania Cagnotto, il mondo dei tuffi lo aveva già capito. E adessosceglie gli stessi passi della grande azzurra e dell’icona della disciplina. La giovane tuffatrice volerà inper studiare in Lousiana e per allenarsi oltreoceano. Anche la Cagnotto lo fece e divenne immensa. (foto@Deepbluemedia) Di immensa intanto laha la bacheca e non è poco. Piena zeppa di medaglie e di gloria personale. Sette medaglie vinte agli Europei e alla recente competizione continentale l’atleta delle Fiamme Gialle ha messo in palmares ben 4 allori. Un oro vinto con nel sincro misto dei tre metri, tris di argenti per il trampolino dei tre metri, nel sincro 3 metri e nella specialità a squadre mixed e infine anche il bronzo individuale nel trampolino di un metro.è ...