Chi era Pupetta Maresca, la «prima camorrista d'Italia» che sfidò Cutolo

È morta ieri a 85 anni nella sua casa a Castellammare di Stabia. Assunta "Pupetta" Maresca, vedova del boss Pasquale Simonetti detto Pascalone 'e Nola, è stata definita la "prima" camorrista d'Italia. sfidò pubblicamente Raffaele Cutolo e la Nuova Camorra Organizzata. Quando era ancora in vita, ispirò una serie di opere: un film firmato da Francesco Rosi ("La sfida", 1958), poi "Il caso Pupetta Maresca", prodotto dalla Rai nel 1982 e trasmesso integralmente soltanto nel 1994. E infine la fiction "Pupetta – Il coraggio e la passione", nella quale il suo personaggio lo ha interpretato Manuela Arcuri. Storia di una camorrista Assunta era figlia di Alberto Maresca e nipote di ...

