Chi era Angelo Burzi, l’ex consigliere piemontese suicidatosi la notte di Natale dopo la condanna per Rimborsopoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Questa lettera serve a fare un non esaustivo elenco dei personaggi che hanno contraddistinto in maniera negativa la mia vicenda giudiziari in quasi dieci anni». Angelo Burzi era un ex consigliere della Regione Piemonte. La notte di Natale appena passata ha deciso di togliersi la vita, accompagnando il suo gesto con una lettera molto dura nei confronti della magistratura «iniqua e politicamente violenta» che ha lavorato all’inchiesta che lo ha coinvolto. L’inchiesta e i primi gradi del processo Al centro della sua esperienza giudiziaria c’era l’indagine nota con il nome di “Rimborsopoli” iniziata nel 2013. Quell’anno, la procura di Torino notificò a Burzi e ad altri 51 consiglieri regionali di aver aperto un’indagine su alcuni fondi pubblici messi a ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Questa lettera serve a fare un non esaustivo elenco dei personaggi che hanno contraddistinto in maniera negativa la mia vicenda giudiziari in quasi dieci anni».era un exdella Regione Piemonte. Ladiappena passata ha deciso di togliersi la vita, accompagnando il suo gesto con una lettera molto dura nei confronti della magistratura «iniqua e politicamente violenta» che ha lavorato all’inchiesta che lo ha coinvolto. L’inchiesta e i primi gradi del processo Al centro della sua esperienza giudiziaria c’era l’indagine nota con il nome di “” iniziata nel 2013. Quell’anno, la procura di Torino notificò ae ad altri 51 consiglieri regionali di aver aperto un’indagine su alcuni fondi pubblici messi a ...

borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - marattin : dovuto rispettare il principio “a chi meno guadagna, maggiore vantaggio pro-capite in euro” avremmo dovuto destinar… - Giorgiolaporta : Con i tamponi ai vaccinati ecco che viene fuori la verità di chi diffonde il virus. Tutte queste persone sono state… - xniallgirl : RT @simoonlights: io ero una di quelle persone che quando si diffuse il covid in Cina era tranquillissima e credeva si stesse facendo allar… - Patrizi61522084 : RT @CathVoicesITA: Fino a due anni fa era la nostra natura umana a renderci persone libere. Adeso è l’ossequio impersonale al capriccio di… -