Chi è Fabrizio Castaldi, nuovo segretario generale della Camera (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Ufficio di presidenza della Camera ha nominato all’unanimità il nuovo segretario generale nella persona di Fabrizio Castaldi. Castaldi, cinquant’anni è sempre stato uno dei più brillanti consiglieri parlamentari della Camera, provenendo da una laurea alla Sapienza in diritto costituzionale e parlamentare, dove ha svolto anche la funzione di assistente volontario in queste materie. Ha ricoperto nel corso della carriera vari ruoli che qui non corre l’obbligo di ricordare ma è stato fra l’altro a capo dell’Ufficio affari generali, che sostanzialmente è lo staff operativo del segretario generale e a capo della segreteria tecnica della ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Ufficio di presidenzaha nominato all’unanimità ilnella persona di, cinquant’anni è sempre stato uno dei più brillanti consiglieri parlamentari, provenendo da una laurea alla Sapienza in diritto costituzionale e parlamentare, dove ha svolto anche la funzione di assistente volontario in queste materie. Ha ricoperto nel corsocarriera vari ruoli che qui non corre l’obbligo di ricordare ma è stato fra l’altro a capo dell’Ufficio affari generali, che sostanzialmente è lo staff operativo dele a caposegreteria tecnica...

