Chi è Aka7even, che parteciperà a Sanremo 2022 con Perfetta così (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aka7even, artista ventunenne e già produttore, scrittore e interprete, approderà a Sanremo 2022 con il brano Perfetta così. Ma non è nuovo al piccolo schermo, avendo già partecipato ai bootcamp di X-Factor 2017, ad Amici 20 e avendo conquistato il Best Italian Act agli MTV EMA 2021. Classe 2000, Aka7even - al secolo Luca Marzano - è originario della napoletana Vico Equense, proviene da una famiglia numerosa (ha cinque fratelli) e condivide con il fratello Domenico la passione per la musica e in particolare per il canto. Una passione che, secondo un aneddoto che ha più volte raccontato, sarebbe nata dopo una grave encefalite che, dopo una conseguente pesante crisi epilettica, gli ha causato il coma per diversi giorni. Al suo risveglio ha compreso che la strada artistica era la ...

