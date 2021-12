Chelsea | Tuchel | “Ormai siamo fuori dalla corsa per vincere la Premier League”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo quanto riportatoBBC Thomas, manager del, ha parlato in modo chiaro riguardo allaal primo posto in: “È sciocco pensare che stiamo partecipando alla gara per il campionato. Sette giocatori hanno contratto il coronavirus. Cinque o sei calciatori si sono infortunati per sei settimane o più. Come poslottare per il campionato? Per fare questo la squadra dovrebbe avere a disposizione 23 giocatori sani. Chi ora entra in campo si sta allenando a pieno regime. Ma non sappiamo cosa aspettarci dai calciatori in termini di forma fisica e intensità di gioco. Dobbiamo agire per tentativi e spesso anche sbagliando”. SportFace.