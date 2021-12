Chelsea | rosso di 172 milioni di euro | fatale l’assenza del pubblico

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilha registrato undi 172dial 30 giugno 2021. A riportarlo è il Daily Mail, che spiega come il club di Abramovich abbia vissuto un anno complicato dal punto di vista finanziario. Alla base di tali difficoltà,dele dunque di entrate dai botteghini. Basti pensare che nel 2019/2020 ilaveva incassato ben 90dicontro i soli 8,6 dell’ultima stagione. Colpite anche le entrate commerciali – come spiegato da ‘Calcio e finanza‘ – scese a 162di. Cifre che ovviamente non minano la stabilità economica del magnate russo, ma che risaltano specialmente visti i 47di utile dello scorso anno. SportFace.

