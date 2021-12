Chelsea | profondo rosso | passivo di 170 milioni nella stagione 2020 21

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Chiusura del bilancio inal 30 giugno 2021 per il, colpito da undi 170di euro: la situazione Come riferito dal Daily Express, ilha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con undi ben 170di euro, in gran parte dovuto alle scarse entrate dei botteghini, scese ad appena 8,6passata. Scese anche le entrate commerciali fino a 162, nonostante il fatturato sia aumentato fino a raggiungere i 500. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Chelsea, 170 milioni di passivo per la scorsa stagione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea profondo

Calcio News 24

Ho mantenuto la mia freddezza norvegese, ho fatto un respiroe mi sono detta: okay, ... Le notti di Champions, specialmente quelle contro le fiere rivali di Psg, Barcellona,e Bayern, ...È proprio questo il senso del 2021 del, l'aspetto piùe significativo emerso nell'anno solare che sta per finire: con Tuchel e grazie a Tuchel, ma anche per merito di una dirigenza ...Il 19enne è stato protagonista del calcio giovanile inglese nell'ultimo anno: i club di tutta Europa premono per averlo in prestito.