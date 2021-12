Chelsea-Brighton 1-1: Lukaku illude, Welbeck pareggia i conti | VIDEO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Chelsea non va oltre l'1-1 contro il Brighton. Romelu Lukaku segna con un super colpo di testa, ma Danny Welbeck gela 'Stamford Bridge' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilnon va oltre l'1-1 contro il. Romelusegna con un super colpo di testa, ma Dannygela 'Stamford Bridge'

Advertising

apuntobracco : Segnalo in Chelsea-Brighton di ieri sera un Marc Cucurella in grande spolvero. Condivido la scelta di averlo ripor… - antidisagio1 : Mentre il 90% del jtwitter schifa #Lukaku come il peggior Paolucci,lui segna pure ieri sera. I fenomeni dei suoi co… - ansacalciosport : Lukaku non basta, il Chelsea fermato dal Brighton. A Stamford Bridge finisce 1-1, con gli ospiti in gol nel finale… - TerrinoniL : Premier: il Brighton frena il Chelsea, il Manchester City vince e vola a +8 - RonnyBandiera : @90ordnasselA Un governo di nazisti incapaci… Avete visto Chelsea-Brighton o Brentford-City? Sanno che sappiamo che… -