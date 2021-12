Cessione Salernitana, corsa contro il tempo per salvare il campionato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Difficile commentare l’ennesimo conto alla rovescia per conoscere il destino della Salernitana: ogni parola in tal senso sembrerebbe infatti un’altra presa in giro nei confronti di una tifoseria che da troppo tempo patisce per gli errori commessi dal sistema calcio italiano. Tuttavia la trafila per la Cessione del club va raccontata e quindi eccoci ancora qui, ad aspettare che il 2021 finisca, così che possa portarsi via (tra le altre cose) anche questa imbarazzante situazione. Affinché la Salernitana abbia una nuova proprietà, è necessario che i soggetti interessati versino una caparra del 5% del valore di acquisto su un conto corrente entro domani: condizione che fino a questo momento è rimasta insoddisfatta. Da parte loro i trustee (Widar Trust e Melior Trust) stanno cercando di salvare il ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Difficile commentare l’ennesimo conto alla rovescia per conoscere il destino della: ogni parola in tal senso sembrerebbe infatti un’altra presa in giro nei confronti di una tifoseria che da troppopatisce per gli errori commessi dal sistema calcio italiano. Tuttavia la trafila per ladel club va raccontata e quindi eccoci ancora qui, ad aspettare che il 2021 finisca, così che possa portarsi via (tra le altre cose) anche questa imbarazzante situazione. Affinché laabbia una nuova proprietà, è necessario che i soggetti interessati versino una caparra del 5% del valore di acquisto su un conto corrente entro domani: condizione che fino a questo momento è rimasta insoddisfatta. Da parte loro i trustee (Widar Trust e Melior Trust) stanno cercando diil ...

