Ceferin: «Covid? I grandi eventi del calcio potranno ancora andare avanti»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in occasione della sua visita all'EXPO Dubai. Le sue parole

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato in occasione della sua visita a Expo 2020 Dubai.

Covid – «Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. Siamo ancora ottimisti. Pensiamo che andrà tutto bene. La situazione l'anno scorso era peggiore di questa, perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i grandi eventi del calcio mondiale potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere».

L'articolo proviene da calcio News 24.

