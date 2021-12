Cecchina | automobilista ubriaco contromano investe un pedone…all’uscita del funerale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Scene ai limiti del surreale oggi pomeriggio adove unha investito un ragazzo in pieno centro. E’ successo poco dopo le 17.00 sulla Via Nettunense, proprio davanti alla Chiesa di San Filippo Neri, in corrispondenza di Via Italia. L’uomo, sulla cinquantina, ha centrato in pieno il pedone che stava attraversando la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Albano e i Carabinieri, con questi ultimi che hanno poi effettuato i rilievi di rito e gli accertamenti sull’incidente. Il conducente, in evidente stato confusionale, è stato sottoposto ai controlli per rilevare la presenza di alcol o droghe. Ad ogni modo entrambe le persone, sia l’che il giovane investito, sono state portate in Ospedale. “Curiosità” – passateci l’espressione – i fatti si sono ...