Caso Ferrero | tribunale dissequestra fondi Sampdoria

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildi Cosenza "ha interamente accolto l'istanza presentata da U.C.volta al dissequestro delle somme depositate su conto corrente intestato alla società. Ildi Cosenza, riunitosi in camera di consiglio il 29 dicembre 2021, ha confermato la totale estraneità della società U.C.rispetto all'inchiesta avviata dalla Procura presso ildi Paola" a carico dell'ex presidente della società blucerchiata, Massimo. Lo rende noto il club genovese con una nota sul sito internet.

Sono state accolte integralmente le tesi della difesa della Samp e del suo avvocato Luca Ponti, che lo è anche die che aveva già ottenuto il passaggio ai domiciliari per il suo assistito dal ...... che era stato bloccato nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Paola, in Calabria, e che vede coinvolto l'ex presidente MassimoTorna "Loquor", la rubrica a cura di Carmelo Pennisi: "Lo stadio deve tornare ad essere un’occasione di socializzazione e un momento di fantasia preceduto da un principio di realtà, non un allucinogen ...Il Tribunale di Cosenza ha accolto la richiesta presentata dalla Sampdoria di dissequestro del conto corrente intestato al club che era stato bloccato nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura ...