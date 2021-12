Case private in affitto per sfuggire alle regole anti-contagio. Le forze dell’ordine ai genovesi: “Valuteremo tutte le segnalazioni” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Maxi party in abitazioni dell’entroterra: diverse segnalazioni alle forze dell’ordine. Stasera sono previsti controlli anche sul rispetto dello stop alle danze in pista Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 30 dicembre 2021) Maxi party in abitazioni dell’entroterra: diverse. Stasera sono previsti controlli anche sul rispetto dello stopdanze in pista

Advertising

altomolisenet : Covid 19 - La paura fa 90 a Agnone. Saia corre ai ripari: chiusura ore 19 bar e ristoranti la sera del 31,... - AlessandroPonz4 : @fabio_dt Ovviamente tutto ad uso rigorosamente personale, non ci saranno affatto festoni in case private o simili - sono_francesca : A me (a cui le feste caciarose di capodanno non sono mai piaciute, neanche da ragazzina) leggere che il Viminale at… - larenait : Vietati gli eventi in piazza, molti stanno cercando di organizzare feste fai da te, soprattutto sul lago di Garda e… - FirmatoMorgan : PENNIVENDOLI schifosi 'Posto che discoteche e sale da ballo sono comunque chiuse sino al 31 gennaio 2022 [...] rest… -