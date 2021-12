Cascionissima su AudioLive Fm | esordio il 31 dicembre per il nuovo format di Ivan Fedele

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si chiama “” ed è ildiche vedrà il suoin una speciale puntata che andrà in onda il 31alle 17 sui canali Facebook e YouTube della digital radio napoletanaFM, che darà il via alle trasmissioni proprio con il 2022 e che nasce dalla rivista culturale Live Performing & Arts. Un’ora per ridere di noi stessi e dei nostri veglioni improbabili, accompagnati dalle immancabili canzoni ripescate dal “cascione”, ovvero dal baule musicale che in questo caso somiglia di più ad un armadio con qualche scheletro da mostrare, anzi riascoltare, con il sorriso. Un’ottima occasione anche per fare e farci gli auguri per l’anno che sta arrdo. A condurre la trasmissione ...