Casale | Sanchez e Min-Jae kim | il Napoli pone una condizione

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Difensore centrale, obiettivo principale del calciomercato di gennaio, il club valuta i profili die Min-Jae kim. Al momento Cristiano Giuntoli sta sondando il mercato per diversi calciatori. Grande interesse sta suscitando Tuanzebe di proprietà del Manchester United, ma in prestito all’Aston Villa. Ilattende una chiamata dall’Inghilterra per sbloccare l’affare, dato che il calciatore accetterebbe il trasferimento in Italia. Ma Giuntoli tiene aperte altre piste, ben sapendo che il mercato è molto volubile e fino a quando gli affari non sono chiusi bisogna sempre mettere in piedi altri canali.: cercasi difensore Ilsi è messo sulle tracce di calciatori come Min-Jae kim e Szalai del Fenerbahce, due ottimi profili ma secondo Corriere dello Sport le valutazioni sono ...