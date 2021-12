Carrara | famoso sarto muore nell’incendio del suo appartamento

(Di giovedì 30 dicembre 2021) E' morto in circostanze drammatiche ilStefano Gazzillo. Aveva 84 anni. Le fiamme si sono sviluppate stamani 30 dicembre nell'all’interno di un palazzo di via Sforza, ad Avenza L'articolo proviene da Firenze Post.

E' morto in circostanze drammatiche il famoso sarto Stefano Gazzillo. Aveva 84 anni. Le fiamme si sono sviluppate stamani 30 dicembre nell'appartamento all'interno di un palazzo di via Sforza, ad Aven ...