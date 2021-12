Caro bollette, Cgia: in primi 6 mesi a rischio almeno 500mila posti di lavoro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli aumenti di luce e gas avranno degli effetti molto pesanti sul fronte occupazionale. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia che stima in almeno 500mila gli addetti presenti in Italia nei settori energivori che, a causa dei rincari delle bollette, potrebbero rimanere temporaneamente a casa nei primi sei mesi del 2022. A fare i conti con le superbollette i comparti energivori che rischiano di raggiungere il +250%. Molte aziende del vetro, della carta, della ceramica, del cemento, della plastica, della produzione laterizi, della meccanica pesante, dell’alimentazione, della chimica, potrebbero essere dunque costrette a fermare la produzione, perché non in grado di far fronte all’aumento esponenziale di questi costi fissi, annota ancora la Cgia. Una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli aumenti di luce e gas avranno degli effetti molto pesanti sul fronte occupazionale. A dirlo è l’Ufficio studi dellache stima ingli addetti presenti in Italia nei settori energivori che, a causa dei rincari delle, potrebbero rimanere temporaneamente a casa neiseidel 2022. A fare i conti con le superi comparti energivori che rischiano di raggiungere il +250%. Molte aziende del vetro, della carta, della ceramica, del cemento, della plastica, della produzione laterizi, della meccanica pesante, dell’alimentazione, della chimica, potrebbero essere dunque costrette a fermare la produzione, perché non in grado di far fronte all’aumento esponenziale di questi costi fissi, annota ancora la. Una ...

