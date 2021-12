Carabinieri no vax fanno irruzione nell'hub vaccinale: interviene la polizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quattro persone, due Carabinieri e due avvocati, hanno fatto irruzione all’hub del centro commerciale La Torre, a Palermo, per protestare contro i vaccini anti-covid. Il gruppo ha finto di essere in fila come tutti gli altri per ricevere la... Leggi su today (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quattro persone, duee due avvocati, hanno fattoall’hub del centro commerciale La Torre, a Palermo, per protestare contro i vaccini anti-covid. Il gruppo ha finto di essere in fila come tutti gli altri per ricevere la...

Advertising

ChuckieeTheDoll : Carabinieri no-vax credo sia più potente di Gogeta SSJ4. Questo Paese non è reale, è un sogno a occhi aperti ?? - pieper95 : Centro La Torre, 2 carabinieri no vax irrompono all'hub per protestare contro i vaccini: interviene la polizia - mm_nurita : Amici no vax, lui sospeso, lavora in ufficio dai carabinieri, madre impiegata e figlia ventenne studiantessa, tutti… - SmitArianna : RT @Anna302478978: @modamanager @SmitArianna @Hero9004 @SilvioFb66 @eretico_l @francobaietti @Victoria_Wet @Dorayak56884206 @PaolaSimonin @… - Anna302478978 : @modamanager @SmitArianna @Hero9004 @SilvioFb66 @eretico_l @francobaietti @Victoria_Wet @Dorayak56884206… -