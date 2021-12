“CARA DIANA DELLE BUFALE, STAI ATTENTA…”: LUCARELLI SHOW CONTRO L’ATTRICE NON VACCINATA (Di giovedì 30 dicembre 2021) DIANA Del Bufalo è di nuovo nella bufera. Se la scorsa estate L’ATTRICE finì nel polverone mediatico per aver affermato che non le dà fastidio il catcalling, il tutto detto come se recitasse in uno dei suoi ruoli da svampita nelle fiction di Rai1, ora ha detto la sua su Covid e vaccini. A segnalare tra i primi le parole della Del Bufalo è stato il giornalista Rai Domenico Marocchi. “DIANA Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima”. Un fiume di indignazione che ha costretto L’ATTRICE ad un post che ha peggiorato le cose. Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021)Del Bufalo è di nuovo nella bufera. Se la scorsa estatefinì nel polverone mediatico per aver affermato che non le dà fastidio il catcalling, il tutto detto come se recitasse in uno dei suoi ruoli da svampita nelle fiction di Rai1, ora ha detto la sua su Covid e vaccini. A segnalare tra i primi le parole della Del Bufalo è stato il giornalista Rai Domenico Marocchi. “Del Bufalo in una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e “vuol fare esperienza”. Dove, in terapia intensiva? Pessima”. Un fiume di indignazione che ha costrettoad un post che ha peggiorato le cose. Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si ...

Advertising

bubinoblog : 'CARA DIANA DELLE BUFALE, STAI ATTENTA...': LUCARELLI SHOW CONTRO L'ATTRICE NON VACCINATA - CristianeGLima : RT @albertopetro2: @dianadep1 @ejlazar @1Atsuhimerose2 @marmelyr @neblaruz @angelicadisogno @ampomata @BrindusaB1 @Spiros209 @peac4love @dj… - SMartySald : Mia cara Diana, in quanto soggetto fragile mi sento presa in giro. Ah, e comunque non è il medico di base che scon… - k0dawari : Il 'cuore ballerino', mia cara Diana del Bufalo, NON è una controindicazione per gli attuali vaccini anti-Covid Moderna e Pfizer. - sara01632958 : Cara Diana Del Bufalo,se fosse vero quello che dici, ti limiteresti a consigliare ai tuoi follower di ascoltare il… -

Ultime Notizie dalla rete : CARA DIANA I migliori look delle star sui red carpet nel 2021 ... tra cui quello (statement) con cui Cara Delevingne si è schierata contro il patriarcato. In ... Il secondo è invece atteso sul grande schermo a fine gennaio 2022: a calarsi nei panni di Lady Diana, ...

La regina Elisabetta ricorda Filippo: "Ci manca la sua risata" ... 'Il Natale può essere difficile per chi ha perso una persona cara. E quest'anno anch'io capisco ... Leggi anche › Kate Middleton come nonna Diana: sotto l'albero di Natale, solo pochi regali ...

“Non mi vaccino perchè il medico me lo sconsiglia”, Diana Del Bufalo nella bufera Perizona Selvaggia Lucarelli contro Diana del Bufalo non vaccinata: “Vittimismo e disinformazione” Non ci sta Selvaggia Lucarelli a leggere quello che Diana del Bufalo ha scritto negli ultimi minuti sui social. Tutto è iniziato ieri sera, quando Diana ha raccontato in una diretta instagram, di non ...

Rumah Zakat dan Puskesmas Latih Kader Posyandu REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Posyandu Lansia di Desa Berdaya Salamkanci, Magelang hingga saat ini belumberjalan dengan optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Tri Diana, bidan Desa Salamkanci."Program Desa ...

... tra cui quello (statement) con cuiDelevingne si è schierata contro il patriarcato. In ... Il secondo è invece atteso sul grande schermo a fine gennaio 2022: a calarsi nei panni di Lady, ...... 'Il Natale può essere difficile per chi ha perso una persona. E quest'anno anch'io capisco ... Leggi anche › Kate Middleton come nonna: sotto l'albero di Natale, solo pochi regali ...Non ci sta Selvaggia Lucarelli a leggere quello che Diana del Bufalo ha scritto negli ultimi minuti sui social. Tutto è iniziato ieri sera, quando Diana ha raccontato in una diretta instagram, di non ...REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Posyandu Lansia di Desa Berdaya Salamkanci, Magelang hingga saat ini belumberjalan dengan optimal. Sebagaimana disampaikan oleh Tri Diana, bidan Desa Salamkanci."Program Desa ...