Capodanno in Musica: saltano anche Damante, Gemelli Diversi e Zarrillo. Arrivano Meta, Rovazzi e Tiromancino – Cast ufficiale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno in Musica Senza Al Bano e senza Pio e Amedeo, costretti in quarantena causa Covid, ma anche senza Andrea Damante, i Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. Le defezioni al Capodanno in Musica di Canale 5 non sono poche. La domanda, a questo punto, è soltanto una: chi ci sarà al “concertone” targato Mediaset? Capodanno di Canale 5: i cantanti in scaletta Ecco il Cast ufficiale che animerà la serata: Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 dicembre 2021)inSenza Al Bano e senza Pio e Amedeo, costretti in quarantena causa Covid, masenza Andrea, ie Michele. Le defezioni alindi Canale 5 non sono poche. La domanda, a questo punto, è soltanto una: chi ci sarà al “concertone” targato Mediaset?di Canale 5: i cantanti in scaletta Ecco ilche animerà la serata: Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e ...

