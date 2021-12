Capodanno, festeggia anche il Bioparco di Roma (Di giovedì 30 dicembre 2021) anche il Bioparco di Roma festeggia Capodanno con iniziative e incontri ravvicinati con gli animali. Il più antico giardino zoologico d’Italia, che conta ben 1144 animali, il primo giorno dell’anno è aperto dalle ore 9.30 alle 17.00 con ingresso consentito fino alle 16.00. Sabato I gennaio 2022 sarà possibile assistere ai pasti degli animali, mentre domenica 2 gennaio l’appuntamento è con l’attività ‘Animali e pregiudizi’. Nella giornata di sabato i guardiani del Bioparco saranno a disposizione dei visitatori per raccontare curiosità in particolare sugli ingredienti del pranzo di: lemuri catta alle ore 11.30, elefanti asiatici a mezzogiorno, orsi alle ore 12.30. E poi scimpanzé alle ore 14.00, foche grigie alle ore 15.30, infine i piguini del Capo alle ore 16.00. Domenica 2 gennaio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)ildicon iniziative e incontri ravvicinati con gli animali. Il più antico giardino zoologico d’Italia, che conta ben 1144 animali, il primo giorno dell’anno è aperto dalle ore 9.30 alle 17.00 con ingresso consentito fino alle 16.00. Sabato I gennaio 2022 sarà possibile assistere ai pasti degli animali, mentre domenica 2 gennaio l’appuntamento è con l’attività ‘Animali e pregiudizi’. Nella giornata di sabato i guardiani delsaranno a disposizione dei visitatori per raccontare curiosità in particolare sugli ingredienti del pranzo di: lemuri catta alle ore 11.30, elefanti asiatici a mezzogiorno, orsi alle ore 12.30. E poi scimpanzé alle ore 14.00, foche grigie alle ore 15.30, infine i piguini del Capo alle ore 16.00. Domenica 2 gennaio ...

