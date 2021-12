CAPODANNO DI CANALE 5: IL CAST DEFINITIVO CON NUOVI INGRESSI E USCITE PER IL COVID (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutti tamponati ed ecco il CAST DEFINITIVO di CAPODANNO in Musica, il galà musicale che anche quest’anno vedrà Federica Panicucci padrona di casa. Location inedita per il COVID, il celebre Teatro Petruzzelli di Bari, mentre il CAST deve fare i conti con forfait e positività che hanno fatto saltare la presenza di Albano, Pio e Amedeo, Andrea Damante, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo. CAPODANNO in Musica 2021 – CAST cantanti Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade. Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutti tamponati ed ecco ildiin Musica, il galà musicale che anche quest’anno vedrà Federica Panicucci padrona di casa. Location inedita per il, il celebre Teatro Petruzzelli di Bari, mentre ildeve fare i conti con forfait e positività che hanno fatto saltare la presenza di Albano, Pio e Amedeo, Andrea Damante, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo.in Musica 2021 –cantanti Annalisa, Arco (Alessandro Casillo), Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

