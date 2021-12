Capodanno: Confcommercio Milano, effetto Covid su ristoranti, -29% clienti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Più delivery, locali che registrano una parte di disdette su precedenti prenotazioni e c'è anche chi ha deciso di anticipare la chiusura. E' un cenone con effetto Covid quello di fine 2021 per Milano, Monza Brianza e Lodi. L'Ufficio studi di Confcommercio Milano stima un calo dei clienti di almeno il 29% rispetto al 2019 (non rilevati, per la diversa situazione di restrizioni anti-Covid, i dati 2020). A Milano, Monza Brianza e Lodi si prevede un afflusso nei ristoranti di oltre 285.700 persone; erano 400.000 due anni fa (a Milano città 170mila contro gli oltre 220 mila del 2019). Altrettanto rilevante, -27%, è la contrazione di fatturato prevista: da 39.400.000 euro del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021), 30 dic. (Adnkronos) - Più delivery, locali che registrano una parte di disdette su precedenti prenotazioni e c'è anche chi ha deciso di anticipare la chiusura. E' un cenone conquello di fine 2021 per, Monza Brianza e Lodi. L'Ufficio studi distima un calo deidi almeno il 29% rispetto al 2019 (non rilevati, per la diversa situazione di restrizioni anti-, i dati 2020). A, Monza Brianza e Lodi si prevede un afflusso neidi oltre 285.700 persone; erano 400.000 due anni fa (acittà 170mila contro gli oltre 220 mila del 2019). Altrettanto rilevante, -27%, è la contrazione di fatturato prevista: da 39.400.000 euro del ...

