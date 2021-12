Caos tamponi, Figliuolo: “Gli italiani fanno file per Black Friday, possono anche in farmacia” (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

pfmajorino : In #Lombardia il caos continua. Ma c'è sempre chi sta meglio degli altri. Si tratta dei privati che fanno soldi sul… - fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - petergomezblog : Rientro in classe a gennaio? L’ottimismo del ministro Bianchi si scontra con i contagi in aumento, l’assenza di dat… - josephselly : RT @staplica: Tamponi, quarantena. L’anno si concluderà nel caos - tiber_h : RT @Suave8910: Roba da matti... gente posseduta dalla psicosi. Fare tamponi per svago,ma voi non state bene,davvero! Poi dico... 100.000 ca… -