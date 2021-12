Caos tamponi, Costanzo: “Regione chieda intervento Esercito” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chiede l’intervento dell’Esercito in Piemonte la deputata Jessica Costanzo per risolvere il Caos tamponi. “Il Caos dei tamponi, con code interminabili e impossibilità di prenotare i molecolari prima di alcuni giorni, continua a lasciare sgomenti. A questo punto la Regione deve valutare ogni strada percorribile per sbloccare la situazione e consentire ai cittadini di esercitare quello che è un loro sacrosanto diritto.Il Centro ospedaliero militare di Milano ha già inviato due squadre di sette militari ciascuna a Lodi e Codogno per gestire l’emergenza. Il Piemonte faccia altrettanto”. Così in una nota la deputata di Alternativa.“Ricordo che nel 2019 era già stata stipulata una convenzione tra la Città della Salute di Torino e il Centro Ospedaliero ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chiede l’dell’in Piemonte la deputata Jessicaper risolvere il. “Ildei, con code interminabili e impossibilità di prenotare i molecolari prima di alcuni giorni, continua a lasciare sgomenti. A questo punto ladeve valutare ogni strada percorribile per sbloccare la situazione e consentire ai cittadini di esercitare quello che è un loro sacrosanto diritto.Il Centro ospedaliero militare di Milano ha già inviato due squadre di sette militari ciascuna a Lodi e Codogno per gestire l’emergenza. Il Piemonte faccia altrettanto”. Così in una nota la deputata di Alternativa.“Ricordo che nel 2019 era già stata stipulata una convenzione tra la Città della Salute di Torino e il Centro Ospedaliero ...

