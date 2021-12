Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stato” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “C’è un problema grandissimo, sul quale si sorvola, che è quello relativo alla scuola. Si dovevano moltiplicare le aule e non è stato fatto, si dovevano raddoppiare i turni ma i sindacati hanno protestato; si doveva intervenire sui trasporti, ma lì è partito lo scaricabarile e i trasporti sono rimasti dov’erano. È Penoso che non si sia fatto nulla per la scuola”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7. lo storico Luciano Canfora, che ha analizzato le mosse del governo guidato da Mario Draghi durante la pandemia. “Il ‘miracolo Draghiano’ non c’è stato”, ha aggiunto il professore, “la lacerazione dentro il governo dimostra che le forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “C’è un problema grandissimo, sul quale si sorvola, che è quello relativo alla scuola. Si dovevano moltiplicare le aule e non è, si dovevano raddoppiare i turni ma i sindacati hanno prote; si doveva intervenire sui, ma lì è partito lo scaricabarile e isono rimasti dov’erano. Èche non si siaper la scuola”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7. lo storico Luciano, che ha analizzato le mosse del governo guidato da Mariodurante la pandemia. “Il ‘miracoloano’ non c’è”, ha aggiunto il professore, “la lacerazione dentro il governo dimostra che le forze ...

Advertising

fattoquotidiano : Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stat… - Swiety000 : RT @fattoquotidiano: Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stato”… - Satryland59 : Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stat… - GiudiVera : RT @fattoquotidiano: Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stato”… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla. Draghi? Il suo ‘miracolo’ non c’è stato”… -

Ultime Notizie dalla rete : Canfora La7 Fascismo , coi porti...", "Ignorante": scontro duro Salvini - Canfora Ma nel corso dell'ultima puntata di In onda, il programma dell'access prime time del weekend di La7, alcune dichiarazioni dello storico Luciano Canfora hanno fatto storcere il naso a Matteo Salvini. ...

Referendum, Canfora: "Bisognerebbe innalzare il punto di partenza in base a cambiamento demografia" Luciano Canfora, storico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ospite a LA7: 'Quando fu scritta la Costituzione la popolazione italiana era un po' meno di 40 milioni, ora siamo oltre i 60. Forse l'...

Canfora a La7: “Penoso che per scuole e trasporti non sia stato fatto nulla Il Fatto Quotidiano Ma nel corso dell'ultima puntata di In onda, il programma dell'access prime time del weekend di, alcune dichiarazioni dello storico Lucianohanno fatto storcere il naso a Matteo Salvini. ...Luciano, storico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ospite a: 'Quando fu scritta la Costituzione la popolazione italiana era un po' meno di 40 milioni, ora siamo oltre i 60. Forse l'...