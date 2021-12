Cancro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una delle opere d’arte più famose del ventesimo secolo è la Fontana. Quando apparve, nel 1917, suscitò un grande scandalo perché consisteva in un orinatoio di porcellana bianca. Marcel Duchamp, l’artista che lo presentò, era un critico... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una delle opere d’arte più famose del ventesimo secolo è la Fontana. Quando apparve, nel 1917, suscitò un grande scandalo perché consisteva in un orinatoio di porcellana bianca. Marcel Duchamp, l’artista che lo presentò, era un critico... Leggi

Advertising

AurelianoStingi : Bellissimo 3d di @ScaltritiLab sul futuro dell'oncologia. Interessantissimo e stimolante. Grazie a gente come Mauri… - piero636 : RT @autocostruttore: «Ho il cancro, peso 37 chili e mi hanno abbandonata: la mia oncologa da un anno non mi risponde più» La denuncia di un… - EEvienia : RT @AurelianoStingi: Bellissimo 3d di @ScaltritiLab sul futuro dell'oncologia. Interessantissimo e stimolante. Grazie a gente come Maurizio… - Sweenytapi : RT @autocostruttore: «Ho il cancro, peso 37 chili e mi hanno abbandonata: la mia oncologa da un anno non mi risponde più» La denuncia di un… - AZambo69 : RT @autocostruttore: «Ho il cancro, peso 37 chili e mi hanno abbandonata: la mia oncologa da un anno non mi risponde più» La denuncia di un… -