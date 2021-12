Camorra | morta Pupetta Maresca | la prima donna boss

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vita tra mala e fiction, omicidi e concorsi di bellezza: a 86 anni ènella sua casa di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Assunta, più conosciuta come...

ieri, nella sua abitazione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Assunta Maresca, ... per gli inquirenti, il delitto si inquadrava nella guerra diper la gestione del mercato ...Una vita tra mala e fiction, omicidi e concorsi di bellezza: a 86 anni ènella sua casa di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, Assunta Maresca, più ...piena guerra tra Nuova...CASTELLAMMARE DI STABIA – È morta all’età di 86 anni Assunta Maresca, per tutti Pupetta: la donna si è spenta nell’abitazione di Castellammare di Stabia dove era nata il 15 gennaio 1935. Era una figur ...Addio a Pupetta Maresca, aveva 86 anni: è scomparsa nella sua casa di Castellammare, dove era nata il 19 gennaio del 1935. Vedova del boss Pasquale Simonetti, detto ...