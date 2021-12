Cambia l’obbligo di Super Green Pass per trasporto, divertimento e sport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 10 gennaio sarà obbligatorio avere il Super Green Pass per utilizzare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. Per entrare nelle fiere e nei congressi. Utilizzare gli impianti sciistici, alberghi; feste legate a cerimonie civili o religiose, come matrimoni; per servizi di ristorazione anche all’aperto; piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 10 gennaio sarà obbligatorio avere ilper utilizzare i mezzi dia lunga percorrenza, per i mezzi dipubblico locale o regionale. Per entrare nelle fiere e nei congressi. Utilizzare gli impianti sciistici, alberghi; feste legate a cerimonie civili o religiose, come matrimoni; per servizi di ristorazione anche all’aperto; piscine,di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

