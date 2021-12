Calciomercato Serie A LIVE: Dembele e Depay per la Juve, Morata al Barcellona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDÌ 30 DICEMBRE Alvarez, sfuma lo sbarco in Italia? Una big inglese pronta a pagare la clausola (CLICCA QUI)Dembele Juve, in Spagna sicuri: «C’è l’accordo!» (CLICCA QUI)Morata al Barcellona a gennaio? È il prescelto di Xavi: i dettagli (CLICCA QUI) Calciomercato Inter, obiettivo Ginter: buone notizie dalla Germania. Le ultime ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDÌ 30 DICEMBRE Alvarez, sfuma lo sbarco in Italia? Una big inglese pronta a pagare la clausola (CLICCA QUI), in Spagna sicuri: «C’è l’accordo!» (CLICCA QUI)ala gennaio? È il prescelto di Xavi: i dettagli (CLICCA QUI)Inter, obiettivo Ginter: buone notizie dalla Germania. Le ultime ...

