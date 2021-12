Calciomercato Sampdoria | obiettivo incassare | la situazione in casa blucerchiata

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il primodeldellaè quello di, ma il nuovo CdA si starebbe muovendo per abbassare la cifra utile Daniele Faggiano, prima del terremoto che ha portato all’arresto, detenzione ed estromissione di Massimo Ferrero dalla, aveva indicato che la necessità primaria delinvernale sarebbe stataalmeno 25 milioni di euro. Oggi, con il nuovo CdA, sembra che lasia notevolmente cambiata. A quanto riporta Il Secolo XIX, il nuovo board dellaha iniziato a lavorare ad alcune operazioni che potrebbero portare finanze in grado di abbassare di molto la cifra necessaria. C’è l’ipotesi della rateizzazione dell’irpef, in discussione in queste ore con il ...

...così avanti il rapporto di lavoro che lega Carlo Osti e ladal 2012. Il dirigente, che conosce molto bene l'ambiente, sarà così fondamentale per il club anche in ottica di, ...Commenta per primo Udinese e Copenaghen vogliono il 32enne centrocampista svedese dellaAlbin Ekdal, in scadenza a giugno.Gianluca Vidal ha parlato della situazione societaria delle casse della Sampdoria: il debito dei blucerchiati è sotto controllo ...Il francese del Psg arriverebbe in prestito, rimane però da risolvere il nodo ingaggio. Per il terzino destro probabile l'addio a gennaio ...