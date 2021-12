Calciomercato Napoli | Romano sicuro sui nomi per il post Manolas

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il giornalista di Sky Sport, ed esperto di mercato, Fabrizioha fatto il punto della situazione in casa. I partenopei sono infatti alla ricerca di un sostituto di Kostas, tornato in patria all’Olympiacos. Di seguito le sue parole sui vari giocatori accostati al: Sud Corea, Kim “Tuanzebe (Manchester United) è un nome concreto ma ancora non c’è nulla di fatto”. “Iloffre un prestito con diritto di riscatto per Kim, formula che invece non convince il Fenerbahce: in quel caso serve pagare e pagare anche tanto. Credo che si andrà più su un’opportunità”.

Fenerbahce, Szalai allontana le voci di mercato: «Felice di essere qui»

Commenta per primo Matias Vecino è alla ricerca di una squadra dopo che è stato messo sul mercato dall' Inter . Il centrocampista uruguaiano sperava in una chiamata di Spalletti per portarlo al, ma non è mai arrivata. Ora il desiderio del classe '91 sarebbe quello di giocare nella Liga spagnola. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport .Commenta per primo Il Verona non vuole far partire Nicolò Casale nel mercato di gennaio. Il difensore classe '98 piace a diversi club, tra i quali il, ma prima della fine della stagione, secondo il Corriere di Verona, non lascerà i gialloblù.La partecipazione di Victor Osimhen alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria potrebbe saltare. L’attaccante del Napoli, al momento fuori causa dopo la seconda positività al Covid, avrebbe già informato ...NAPOLI. Oggi pomeriggio la LND Campania attraverso i propri canali social ufficiali ha annunciato che la Coppa Campania Promozione 2021/22 ...