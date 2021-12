Calciomercato Napoli | il giocatore apre agli azzurri

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Diventa una corsa contro il tempo quella per cercare di assicurare a Spalletti un nuovo difensore centrale il più rapidamente possibile. L’improvvisa cessione di Manolas e la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa richiedono infatti un intervento sul mercato assolutamente tempestivo. Si incomincia però finalmente ad avere l’impressione che ilabbia trovato il nome ideale per unire sia le esigenze di bilancio che quelle di celerità dell’acquisto. TuanzebeSecondo quanto dichiarato infatti dal giornalista Andrea Losapio nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss, non si dovrà attendere molto per l’arrivo di un difensore centrale. Ecco quanto riportato: “Tuanzebe è il nome forte al momento, c’è il problema di risolvere il prestito con l’Aston Villa e rimandarlo in prestito al...

: SZALAI ALLOTANA LE VOCI 'STO BENE IN TURCHIA' Nome caldo delinvernale è certo Attila Szalai, difensore centrale ungherese classe 1998, che pure di recente era ...Commenta per primo Lorenzo Insigne sta seriamente valutando la super proposta dei Toronto, per trasferirsi in MLS. Il capitano del, in scadenza di contratto, non aveva mai pensato a un futuro lontano da lì ma ora sta pensando a un possibile, clamoroso, addio.Accordo di massima per l'acquisto del francese, Kulusevski verso il Tottenham. Roma: Afena Gyan verso il Sassuolo e Calafiori al Cagliari ...Porte girevoli in casa Milan. In queste ore il club rossonero starebbe parlando col Torino per imbastire un paio di trattative davvero interessanti in ottica gennaio.