Calciomercato – Napoli e Roma non convincono Vecino: Liga destinazione gradita (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Inter cerca squadra per Matias Vecino È giunta al capolinea l’esperienza all’Inter di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà il prossimo giungo, potrebbe partire già a gennaio permettendo al club nerazzurro di monetizzare dal suo addio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore non sarebbe interessato alle opzioni Napoli e Roma mentre gradirebbe un trasferimento in Spagna. “L’infortunio con conseguente lunghissimo recupero aveva praticamente reso nullo il suo apporto allo scudetto 2020-21, però Matias sperava in una rinascita definitiva in questa stagione. Un’illusione visto che Calhanoglu è esploso in mezzo agli instancabili Brozo più Barella e il primo cambio del centrocampo resta Arturo Vidal seguito dal sempreverde Gagliardini”. ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Inter cerca squadra per MatiasÈ giunta al capolinea l’esperienza all’Inter di Matias. Il centrocampista uruguaiano, il cui contratto con il club nerazzurro scadrà il prossimo giungo, potrebbe partire già a gennaio permettendo al club nerazzurro di monetizzare dal suo addio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore non sarebbe interessato alle opzionimentre gradirebbe un trasferimento in Spagna. “L’infortunio con conseguente lunghissimo recupero aveva praticamente reso nullo il suo apporto allo scudetto 2020-21, però Matias sperava in una rinascita definitiva in questa stagione. Un’illusione visto che Calhanoglu è esploso in mezzo agli instancabili Brozo più Barella e il primo cambio del centrocampo resta Arturo Vidal seguito dal sempreverde Gagliardini”. ...

