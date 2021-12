Calciomercato Milan – Il Diavolo pensa a Bremer: le ultime news (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Gleison Bremer per Tommaso Pobega, questa sarebbe l'idea del Diavolo secondo il Torino. Il punto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lesuldel: Gleisonper Tommaso Pobega, questa sarebbe l'idea delsecondo il Torino. Il punto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Contatti per Abdou #Diallo del @PSG_inside. Il club rossonero è disposto ad acquistarlo… - Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - DiMarzio : Alla scoperta di #Diallo?? - sportli26181512 : CorSport - Milan, occhi su Lucumí: la richiesta del Genk non è elevata: Il Milan sta valutando diversi profili per… - Ciaobelin : @dragonerossoen1 Calciomercato Milan, svolta Muriel: accordo con un altro club! -